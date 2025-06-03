ТАСС: решение по делу издателя World of Tanks не распространяется на пользователей игр

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Решение суда по делу "Лесты" не распространяется на саму группу компаний, ее контрагентов и клиентов, включая пользователей компьютерных игр. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник.

"Решение суда не повлечет прекращение работы группы компаний "Леста", реализации ее проектов и развития игровых продуктов", – сказал собеседник агентства, добавив, что функционирование компаний и техническая поддержка пользователей осуществляются в штатном режиме.

По его словам, также обеспечиваются соблюдение трудовых прав работников холдинга и стабильность его работы.

Ранее суд запретил деятельность компании "Леста игры", которая является издателем World of Tanks и World of Warships, и обратил ее активы в российский доход. Решение вступит в силу незамедлительно. Оно станет поводом для внесения компании, а также ее владельцев Виктора Кислого и Малика Хатажаева в реестр экстремистов и террористов.

Три юридических лица "Лесты" были арестованы в апреле этого года. Под арест подпали основное юрлицо – ООО "Леста", а также "Леста геймс эдженси" и "Леста геймс Москва".