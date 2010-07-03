Суд приостановил работу хостела в жилом доме на востоке Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Суд по представлению Роспотребнадзора приостановил работу хостела в квартире жилого дома на востоке столицы. Об этом сообщает пресс-служба московского управления Роспотребнадзора.

В службу поступила информация о нарушениях санитарных требований при размещении хостела в жилом доме по адресу: улица Маленковская, дом 28. Выяснилось, что ООО "Абрис плюс" организовало хостел в жилой квартире на пятом этаже девятиэтажки. У хостела общий вход с жильцами жилого дома, что не соответствует законным требованиям.

Материалы дела об административном правонарушении направили в Преображенский районный суд. Он приостановил деятельность хостела на 90 суток.

Закон о запрете размещения хостелов в жилых домах вступит в силу 1 октября. Депутаты Госдумы приняли его в окончательном чтении, но Совет Федерации отклонил его. По мнению сенаторов, документ необходим, но он не дает владельцам хостелов времени на закрытие бизнеса.

Совфед отметил, что запрет накануне летнего сезона приведет к проблемам в туристической отрасли. Нижняя палата парламента настаивала на том, чтобы закон начал действовать не позднее 1 июля.