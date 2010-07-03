Прокурора по делу Кокорина и Мамаева взяли под госзащиту

Прокурора Светлану Тарасову, пришедшую на предварительное заседание по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, взяли под госзащиту, передает РИА Новости.
В суд представитель гособвинения явилась в сопровождении охраны ОМОНа. В связи с каким именно делом Тарасову взяли под госзащиту, не уточняется.
Прошлой осенью спортсмены вместе с братом одного из них и общим другом стали участниками двух конфликтов в центре Москвы. Они напали на водителя ведущей Первого канала и повредили его машину. Затем пришли в кафе, где избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака.
Всех зачинщиков драк арестовали. В последний раз срок задержания им продлили до 8 апреля. В настоящее время Кокорина и Мамаева доставили в суд на заседание по итогам расследования уголовного дела.
Пресненский суд начал процесс по делу Кокорина и Мамаева
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