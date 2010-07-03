Кокорина и Мамаева доставили в суд

Футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина доставили в Пресненский суд на заседание по итогам расследования уголовного дела против них, сообщает Агентство "Москва".
По словам адвокатов, на этом слушании никакие вопросы по существу не решаются. Суд рассмотрит организационно-бюрократические вопросы: назначение заседания по существу и избрание меры пресечения. Также могут быть ходатайства адвокатов о возвращении дела.
Судьей назначена Елена Абрамова, которая параллельно занимается уголовным делом о коррупционных преступлениях бывшего борца с коррупцией из МВД РФ Дмитрия Захарченко. Сторону обвинения будет представлять прокурор Светлана Тарасова.
Кокорин и Мамаев находятся в "Бутырке" полгода. Срок их ареста продлен до 8 апреля. По версии следствия, в октябре 2018 года нападающий "Зенита", его младший брат Кирилл, Павел Мамаев и их друг Александр Протасовицкий устроили драку в столичном кафе и на парковке. У гостиницы "Пекин" они напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой и повредили машину.
Позже компания избила чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина. Было возбуждено дело по статьям "Хулиганство" и "Побои". Позже была добавлена статья "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.