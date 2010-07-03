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14:11

Кокорина и Мамаева доставили в суд

суды

14:11

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Фото: Фото: twitter.com/football_se

Футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина доставили в Пресненский суд на заседание по итогам расследования уголовного дела против них, сообщает Агентство "Москва".

По словам адвокатов, на этом слушании никакие вопросы по существу не решаются. Суд рассмотрит организационно-бюрократические вопросы: назначение заседания по существу и избрание меры пресечения. Также могут быть ходатайства адвокатов о возвращении дела.

Судьей назначена Елена Абрамова, которая параллельно занимается уголовным делом о коррупционных преступлениях бывшего борца с коррупцией из МВД РФ Дмитрия Захарченко. Сторону обвинения будет представлять прокурор Светлана Тарасова.

Кокорин и Мамаев находятся в "Бутырке" полгода. Срок их ареста продлен до 8 апреля. По версии следствия, в октябре 2018 года нападающий "Зенита", его младший брат Кирилл, Павел Мамаев и их друг Александр Протасовицкий устроили драку в столичном кафе и на парковке. У гостиницы "Пекин" они напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой и повредили машину.

Позже компания избила чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина. Было возбуждено дело по статьям "Хулиганство" и "Побои". Позже была добавлена статья "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".

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суды

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