Писателя Глуховского оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин (Дмитрий Глуховский признан в РФ иноагентом)

Останкинский суд Москвы выписал писателю Дмитрию Глуховскому (признан в РФ иноагентом) штраф за отсутствие маркировки иноагента в соцсетях. Об этом РИА Новости сообщили в суде.

"Суд признал Глуховского Д. А. виновным в административном правонарушении по части 4 статьи 19.34", – говорится в сообщении.

Согласно постановлению инстанции, Глуховский должен выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.

В мае 2022 года Глуховского заочно арестовали за дискредитацию российской армии. После этого МВД РФ объявило писателя в розыск.

В августе 2023 года Глуховского заочно приговорили к восьми годам лишения свободы. Причиной для этого стали распространяемые им фейки о российской армии.

