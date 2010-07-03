Напавший на сотрудника СК назвал свои действия "длящейся самообороной"

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Арестованный за нападение на сотрудника СК Сергей Григорьев назвал свои действия "длящейся самообороной". Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Я не признаю вину. Я не убил человека, а находился в состоянии длящейся самообороны", – сказал Григорьев.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал Григорьева до 1 декабря. Обвиняемый в ходе заседания рассказал, что не возражает против ареста.

В свою очередь, следователь сообщил, что Григорьев находится под наблюдением нарколога и состоит на учете в психдиспансере.

Нападавшему предъявили обвинение по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", санкция которой предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин назначил служебную проверку в связи с гибелью сотрудника СК. Он поручил проанализировать регламент действий работников подразделений, взаимодействующих с гражданами по вопросам приема, а также усилить безопасность сотрудников соответствующих подразделений.

Нападение на полковника произошло 1 октября у главного здания ведомства в Техническом переулке в центре Москвы. Сотрудника центрального аппарата СК Владислава Капустина ранили ножом, повредив аорту. Он скончался в больнице, не приходя в сознание.

Напавший на сотрудника СК мужчина уже объяснил свой поступок. Он заверил, что решился на этот отчаянный шаг, так как следователи не хотели принимать его заявление.

