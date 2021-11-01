Голландский суд приобщил расчеты "Алмаз-Антея" о месте запуска ракеты к делу MH17

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Голландский суд принял решение приобщить к делу расчеты российского концерна "Алмаз-Антей" о предполагаемом месте запуска ракеты, которой мог быть сбит рейс MH17 на Украине в июле 2014 года. Об этом заявила судья Хелейн Керстенс-Фокенс во время слушаний, пишет ТАСС.

Она отметила, что до этого судебный следователь провел опрос экспертов "Алмаз-Антея", Аэрокосмического центра Нидерландов и Королевской военной академии из Бельгии по отдельности и совместно. Заключения специалистов были добавлены в досье по делу.

"Что касается повреждений, "Алмаз-Антей" в своем докладе указывает, что количество отверстий в обломках в 3–5 раз меньше, чем можно ожидать, если бы ракета шла по встречной траектории, как утверждается в докладах Аэрокосмического центра Нидерландов и Королевской военной академии (Бельгия), и это следует из результатов как симуляций, так и тестов", – сообщила Керстенс-Фокенс.

По мнению специалиста "Алмаз-Антея", сценарий запуска ракеты из-под города Снежный нельзя подтвердить, продолжила судья.

"Если причиной крушения Boeing стала ракета, выпущенная из ЗРК "Бук", то эта ракета могла идти только на пересекающемся курсе", – привела Керстенс-Фокенс заключение эксперта российского концерна.

Ранее суд в Нидерландах озвучил версию крушения Boeing в Донбассе. В ходе слушаний в Гааге председательствующий судья Хендрик Стейнхейс заявил, что, согласно выводу следственной группы по делу о крушении рейса MH17, единственной версией причины инцидента является та, согласно которой самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук".

Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в марте 2020 года. Фигурантами процесса являются россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Их подозревают в ликвидации рейса МН17, которая привела к гибели всех находившихся на борту 298 человек.