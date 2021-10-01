Суд арестовал мужчину, устроившего стрельбу в поселке под Вологдой

16:55
Фото: vologda.sledcom.ru
Грязовецкий районный суд вынес решение об аресте жителя поселка Вохтога по подозрению в убийстве и покушении на двойное убийство, передает ТАСС.
"Грязовецкий районный суд Вологодской области вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 54-летнего Андрея Тарасова, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 105 УК РФ и частью 3 статьи 30, пунктом "а" части 2 статьи 105 УК РФ", – заявили в Объединенной пресс-службе судов региона.
Арест Тарасова продлится до 27 ноября 2021 года включительно.
По данным следствия, в поселке Вохтога было найдено тело 40-летней местной жительницы с огнестрельным ранением. Позднее в квартире одного из жилых домов нашли раненого мужчину 1995 года рождения – сейчас он проходит лечение. Молодой человек рассказал, что на него напал отец.
Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, стрельба и убийство могли стать следствием семейного конфликта.
Подозреваемый в совершении преступлений был задержан 29 сентября. Им оказался местный житель 1967 года рождения, ранее судимый за совершение тяжких преступлений (часть 2 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").
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