BFMTV: суд Парижа может вынести решение по апелляции Ле Пен летом 2026 года

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Апелляционный суд Парижа может вынести решение по апелляции на приговор, вынесенный в отношении Мари Ле Пен, лидера парламентской партии "Национальное объединение", летом 2026 года. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Телеканал уточнил, что процесс обжалования в апелляционной инстанции необходимо начать в начале следующего года, чтобы суд, как планирует инстанция, смог вынести решение к лету. Кроме того, вердикт может быть оглашен задолго до президентских выборов во Франции, которые состоятся в 2027 году.

Суд признал Ле Пен и еще восемь депутатов партии виновными по делу о парламентских ассистентах. Лидера фракции обвинили в присвоении средств, которые были выделены на оплату найма помощников в Европарламенте. По данным суда, нанесенный ЕП ущерб оценивается в 2,9 миллиона евро.

Ле Пен была приговорена к четырем годам лишения свободы и штрафу в размере 100 тысяч евро. Наказание она будет отбывать в домашних условиях. Также, согласно решению суда, она не сможет занимать выборные должности в государственных органах в течение пяти лет.

В свою очередь, лидер фракции заявила, что ее приговор был продиктован политическими мотивами, которые не дадут ей стать кандидатом на выборах президента. Она отметила, что планирует в ближайшее время подать апелляцию.