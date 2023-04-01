Наместника Киево-Печерской лавры принудительно доставят на суд из больницы

Фото: James Mcgill/SOPA Images via ZUMA Press Wire/ТАСС

Наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла принудительно доставят на суд из больницы. На предстоящем заседании ему должны избрать меру пресечения в связи с ранее предъявленными украинской службы безопасности обвинениями.

1 апреля стало известно, что украинские власти предъявили наместнику подозрения. По словам очевидцев, Служба безопасности Украины начала обыскивать дом митрополита. Священнослужитель добавил, что ого обвинили в сотрудничестве с Россией.

В этот же день наместнику монастыря стало плохо на судебном заседании. Его решили перенести на понедельник, 3 апреля.

Однако в Украинской православной церкви сообщили, что суд "принял решение о принудительном приводе" митрополита и переносе заседания на субботу.

10 марта на портале Киево-Печерской лавры опубликовали заявление. Согласно уведомлению, монахи Свято-Успенской Киево-Печерской лавры УПЦ должны были покинуть монастырь до 29 марта. Это решение было объяснено расторжением договора аренды.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что настаивает на выселении монахов из Киево-Печерской лавры.

30 марта Хозяйственный суд Киева принял к рассмотрению иск служителей Киево-Печерской лавры о недопустимости расторжения договора. Подготовительное заседание по делу назначено на 26 апреля.



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