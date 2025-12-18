Эксперт Гогуа: поздравлять родных с Новым годом стоит уже 30 декабря

Фото: depositphotos/ArturVerkhovetskiy

В этом году поздравлять родных с Новым годом стоит уже 30 декабря из-за возможного перегруза сети, сообщает Life.ru со ссылкой на эксперта Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Илью Гогуа.

"С учетом того, в какое время мы живем, вероятность отключения интернета и перегруза связи в новогоднюю ночь имеет место быть. Поэтому расстраиваться из-за этого не стоит. Но я уверен, что у правительства тоже есть определенный протокол реагирования на случай, если будет отключаться связь", – сказал специалист.

Гогуа призвал вспомнить, как Новый год отмечали до появления гаджетов – в теплом кругу семьи. Эксперт отметил, что даже с появлением первых сотовых телефонов в праздничные дни было сложно дозвониться до близких, поскольку сотовые ячейки оказывались переполнены и не справлялись с большим количеством абонентов.

Сейчас, чтобы избежать проблем, он советует заранее обсудить с родственниками варианты: договориться, кто и когда приходит в гости, а для поздравлений родственников из других городов – позвонить заранее, например 30 декабря.

Тем, кто хочет, чтобы поздравления приходили ровно в 00:00 1 января, специалист предложил простой лайфхак – использовать отложенные сообщения. Их можно подготовить заранее 29–30 декабря, чтобы они автоматически отправились в новогоднюю ночь и дошли до адресатов, если интернет будет работать.

Ранее стало известно, где россияне планируют провести новогодние корпоративы. Наиболее популярным вариантом оказалось – в арендованных пространствах вроде лофтов. Так ответили 28% участников. Еще 19% намерены отмечать прямо в офисе, а 17% выбрали ресторан. Онлайн-формат предпочли лишь 8% респондентов. При этом 28% вовсе не собираются участвовать в корпоративных празднованиях.

