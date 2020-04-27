Два участка в Москве предоставили РЖД для строительства объектов инфраструктуры

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Два участка на северо-востоке столицы предоставили РЖД для строительства объектов железнодорожной инфраструктуры, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Земельные участки общей площадью 0,13 гектара расположены в Анадырском проезде. Их передадут РЖД сроком на шесть лет. Такое решение приняла Градостроительно-земельная комиссия Москвы, возглавляемая Сергеем Собяниным.

Как рассказала ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова, на указанных участках планируют разместить объекты транспорта в рамках проекта развития железнодорожной инфраструктуры МЖД на Ярославском направлении. Сейчас на участках отсутствуют объекты капитального строительства.

Ранее сообщалось, что Костромскую улицу и Юрловский проезд на северо-востоке столицы соединит новая дорога. Сейчас две улицы разделяются железнодорожными путями. В районе Казеевского переулка расположен неорганизованный пешеходный переход и стрелочный разъезд.

Чтобы связать Юрловский проезд и Костромскую улицу, будут строить дорогу протяженностью 1,2 километра. Планируется возведение 75-метровой эстакады через железнодорожные пути.