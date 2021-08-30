Тренер "Пари Сен-Жермен" оценил дебют Месси

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Главный тренер французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино дал оценку дебюту аргентинского нападающего Лионеля Месси за парижскую команду. Об этом пишет агентство France-Presse.

В воскресном матче ПСЖ победил "Реймс" со счетом 2:0. Дубль оформил Килиан Мбаппе – на 15-й и 62-й минутах игры. Месси вышел на замену Неймару на 66-й минуте встречи.

Почеттино остался доволен тем, что Месси начал карьеру в новом клубе с победного матча.

"Месси был хорош, с первых же касаний мяча он придал спокойствие команде", – отметил наставник.

Тренер заявил, что ему было приятно слышать, как болельщики приветствовали аргентинца. Он подчеркнул, что Месси были рады как фанаты ПСЖ, так и "Реймса".

Ранее об уходе Месси объявила испанская "Барселона". Команда не смогла заключить новый контракт с аргентинским спортсменом "из-за финансовых правил чемпионата Испании".

10 августа Месси подписал контракт с "Пари Сен-Жермен". По информации зарубежных СМИ, соглашение было заключено на два года с возможностью продления еще на сезон. Зарплата Месси составит около 35 миллионов евро в год.