Месси дебютировал за "Пари Сен-Жермен"

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Аргентинец Лионель Месси впервые вышел на поле в составе французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен". Это случилось на 66-й минуте гостевого матча против "Реймса" четвертого тура чемпионата Франции. Нападающий вышел на замену Неймару.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу французов. Дубль оформил Килиан Мбаппе – на 15-й и 62-й минутах матча.

Таким образом ПСЖ набрал 12 очков и занял верхнюю строчку турнирной таблицы. На счету "Реймса" три очка, клуб идет на 17-м месте.

Контракт с "Пари Сен-Жермен" Месси подписал 10 августа. По информации зарубежных СМИ, контракт заключен на два года с возможностью продления еще на сезон. Зарплата Месси составит около 35 миллионов евро в год.

Об уходе Месси испанская "Барселона" объявила 5 августа. Команда не смогла заключить новый контракт с аргентинским спортсменом "из-за финансовых правил чемпионата Испании".

