Двукратной олимпийской чемпионке Бацарашкиной присвоили звание лейтенанта

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Директор Росгвардии Виктор Золотов присвоил звание лейтенанта двукратной олимпийской чемпионке по стрельбе Виталине Бацарашкиной. Соответствующий приказ опубликован на сайте организации.
Бацарашкина в пятницу, 30 июля, завоевала вторую золотую медаль в пулевой стрельбе. Спортсменке удалось опередить соперниц из Южной Кореи и Китая.
Ранее девушка завоевала золото в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров и серебро в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров в миксте.
Также стало известно, что две российские пары сыграют в финале олимпийского турнира по теннису в миксте. Елена Веснина и Аслан Карацев обыграли сербов Новака Джоковича и Нину Стоянович в полуфинале олимпийского турнира в соревновании смешанных пар.
Кроме того, россиянка Елена Осипова завоевала серебро в стрельбе из лука. Она уступила Ан Сан из Южной Кореи со счетом 5:6 в финале турнира в личном зачете. До этого 28-летняя спортсменка завоевала серебряную медаль в командном турнире.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: