Двукратной олимпийской чемпионке Бацарашкиной присвоили звание лейтенанта

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Директор Росгвардии Виктор Золотов присвоил звание лейтенанта двукратной олимпийской чемпионке по стрельбе Виталине Бацарашкиной. Соответствующий приказ опубликован на сайте организации.



Бацарашкина в пятницу, 30 июля, завоевала вторую золотую медаль в пулевой стрельбе. Спортсменке удалось опередить соперниц из Южной Кореи и Китая.

Ранее девушка завоевала золото в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров и серебро в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров в миксте.

Также стало известно, что две российские пары сыграют в финале олимпийского турнира по теннису в миксте. Елена Веснина и Аслан Карацев обыграли сербов Новака Джоковича и Нину Стоянович в полуфинале олимпийского турнира в соревновании смешанных пар.

Кроме того, россиянка Елена Осипова завоевала серебро в стрельбе из лука. Она уступила Ан Сан из Южной Кореи со счетом 5:6 в финале турнира в личном зачете. До этого 28-летняя спортсменка завоевала серебряную медаль в командном турнире.