Две российские пары сыграют в финале олимпийского турнира по теннису в миксте

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Российские теннисисты Елена Веснина и Аслан Карацев обыграли сербов Новака Джоковича и Нину Стоянович в полуфинале олимпийского турнира в соревновании смешанных пар в Токио. Матч длился 1 час 44 минуты и завершился со счетом 7:6 (7:4), 7:5 в пользу российских спортсменов.
В финале Веснина и Карацев встретятся с другими российскими теннисистами Анастасией Павлюченковой и Андреем Рублевым.
Веснина является действующей олимпийской чемпионкой в парном разряде. 34-летняя теннисистка расположилась на 303-й строчке в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде и на 56-й – в парном.
27-летний Карацев занимает 24-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Один раз он стал победителем турнира под эгидой ATP.
Ранее российские теннисисты Веснина и Карацев обыграли представителей Польши Игу Свентек и Лукаша Кубота в четвертьфинале турнира Олимпийских игр смешанного разряда. Встреча завершилась со счетом 6:4 в пользу представителей делегации спортсменов ОКР.
Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) россияне выступают на Олимпиаде как ROC (Russian Olympic Committee).
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