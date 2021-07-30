Российский теннисист Хачанов вышел в финал Олимпиады в Токио

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Российский теннисист Карен Хачанов вышел в финал олимпийского турнира в Токио в одиночном разряде, обеспечив делегации спортсменов ОКР как минимум серебро.

В полуфинале россиянин, посеянный под 12-м номером, одержал победу над испанцем Пабло Карреньо-Бустой. Хачанов уверенно одолел шестую ракетку турнира в двух сетах за 1 час 19 минут со счетом 6:3, 6:3.

В финале Хачанову предстоит встретиться с победителем второго полуфинала между первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем и четвертым номером посева немцем Александром Зверевым.

Ранее российские теннисисты Елена Веснина и Аслан Карацев обыграли представителей Польши Игу Свентек и Лукаша Кубота в четвертьфинале турнира Олимпийских игр смешанного разряда. Встреча завершилась со счетом 6:4 в пользу представителей делегации спортсменов ОКР.