Российский теннисист Хачанов вышел в финал Олимпиады в Токио

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Российский теннисист Карен Хачанов вышел в финал олимпийского турнира в Токио в одиночном разряде, обеспечив делегации спортсменов ОКР как минимум серебро.
В полуфинале россиянин, посеянный под 12-м номером, одержал победу над испанцем Пабло Карреньо-Бустой. Хачанов уверенно одолел шестую ракетку турнира в двух сетах за 1 час 19 минут со счетом 6:3, 6:3.
В финале Хачанову предстоит встретиться с победителем второго полуфинала между первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем и четвертым номером посева немцем Александром Зверевым.
Ранее российские теннисисты Елена Веснина и Аслан Карацев обыграли представителей Польши Игу Свентек и Лукаша Кубота в четвертьфинале турнира Олимпийских игр смешанного разряда. Встреча завершилась со счетом 6:4 в пользу представителей делегации спортсменов ОКР.
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