Бывший футболист сборной России Игорь Денисов завершил карьеру

Фото: www.school.fclm.ru

Бывший полузащитник сборной России по футболу и московского "Локомотива" Игорь Денисов завершил игровую карьеру. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представляющую интересы спортсмена компанию SILA International Lawyers.

"Мы подтверждаем, что он завершил карьеру", – заявили сотрудники компании.

Ранее футбольный клуб "Локомотив" объявил об уходе из клуба полузащитника Игоря Денисова. Расторжение контракта произошло по обоюдному согласию.

22 мая в Самаре "Локомотив" в восьмой раз выиграл Кубок России по футболу. Финальная встреча с екатеринбургским "Уралом" завершилась со счетом 1:0.

Итог встречи помог "Локомотиву" обойти московский ЦСКА по количеству побед в Кубке России. До этого Кубок России покорялся клубу в 1996, 1997, 2000, 2001, 2007, 2015 и 2017 годах.

