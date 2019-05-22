"Локомотив" в восьмой раз выиграл Кубок России по футболу

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Столичный "Локомотив" выиграл Кубок России по футболу в восьмой раз. Финальная встреча с екатеринбургским "Уралом" завершилась со счетом 1:0.

Решающий матч состоялся 22 мая в Самаре. Единственным голом, забитым на 27-й минуте, железнодорожники обязаны Дмитрию Баринову.

После победы клуба Останкинская телебашня в Москве окрасилась в цвета "Локомотива".



Итог встречи помог "Локомотиву" обойти московский ЦСКА по количеству побед в Кубке России. До этого Кубок России покорялся клубу в 1996, 1997, 2000, 2001, 2007, 2015 и 2017 годах.

Кубок России по футболу проводится ежегодно. В нем могут участвовать профессиональные футбольные клубы, а также любительские футбольные клубы — победители региональных соревнований Третьего и Четвертого дивизионов, прошедшие аттестацию в ПФЛ. Победитель Кубка перед началом следующего сезона играет с чемпионом России в Суперкубке и получает право выступить в Лиге Европы.

