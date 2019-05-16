"Локомотив" сыграет в финале Кубка России с "Уралом". Так уже было два года назад

В среду прошли ответные матчи полуфинала Кубка России по футболу. Московский "Локомотив" обыграл "Ростов" и по сумме двух матчей прошел в заключительную стадию турнира. Соперником железнодорожников по финалу стал екатеринбургский "Урал". Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов - о том, как красно-зеленые одолели ростовчан и каковы шансы "Локомотива" выиграть восьмой кубок России.

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Первый матч "Локомотива" против "Ростова" закончился ничейным результатом – 2:2. Однако этот счет был, скорее, в пользу желто-синих: ответный поединок предстоял в Ростове-на-Дону, да и два выездных гола вынуждали железнодорожников во второй игре активнее проводить время в атаке. А значит преимущество было на стороне команды Валерия Карпина. Но на деле все сложилось совсем иначе.

"Ростов" действительно лучше начал встречу. Более того, хозяева забили гол после первой же атаки на 12-й секунде (!) игры. Защитники "Локомотива" проспали Алексея Ионова, который просочился в штрафную и пробил точно в угол. Арбитр сначала засчитал мяч, но после консультации с помощниками рефери, которые благодаря видеоповтору зафиксировали офсайд, гол отменил.

После этого момента и "Локомотив", и "Ростов" имели прекрасные возможности открыть счет, но вплоть до конца первого тайма на табло по-прежнему горели нули. Пока не случился внезапный удар Рифата Жемалетдинова. Уже в добавленное время красно-зеленые подавали угловой. Хозяева отбились, но на подборе оказался Алексей Миранчук, который отдал пас в центр на Жемалетдинова. А 22-летний нападающий "Локо" фантастически красиво положил мяч под самую перекладину.

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Во втором тайме гости закрепили преимущество. После перерыва "Локомотив" довольно охотно шел в атаку, однако еще один гол удалось забить лишь на 62-й минуте. Братья Миранчуки отлично поборолись в середине поля, после чего мяч оказался у Федора Смолова. Девятый номер красно-зеленых сыграл в стенку с Антоном Миранчуком, залетел в штрафную и в касание переиграл вратаря "Ростова". Хозяева, особенно в концовке, могли отыграть пропущенные мячи. Но не хватило желто-синим везения и концентрации. В итоге "Локомотив" вышел в финал Кубка России.

В параллельном матче "Урал" сыграл вничью с "Арсеналом" - 2:2. Екатеринбургский клуб забил два мяча благодаря стараниям Эрика Бикфалви и Отмана Эль-Кабира. Однако затем был удален автор первого мяча (кстати, это тоже произошло после видеоповтора). Бикфалви получил прямую красную карточку за то, что наступил на ногу Зелимхану Бакаеву. Не без помощи этого удаления туляки смогли отыграться. Но на большее "оружейников" не хватило, и по сумме двух встреч в решающую стадию турнира прошел "Урал".

Два года назад железнодорожники и "шмели" уже играли в финале Кубка России. Тогда сильнее оказался "Локомотив" – красно-зеленые обыграли екатеринбуржцев со счетом 2:0. Конечно, в этот раз все может сложиться совсем иначе. У "Урала" будет возможность провести "репетицию" за три дня дня до финала. Так как 19 мая оранжево-черные принимают у себя дома "Локомотив" в рамках предпоследнего тура Российской премьер-лиги, а уже 22 мая в Самаре состоится решающий матч за кубок.

Однако насколько это поможет "Уралу" – большой вопрос. Екатеринбургский клуб потерпел два поражения в последних трех матчах РПЛ и находится на 11-й строчке в турнирной таблице. "Локомотив" же наоборот сейчас на подъеме: во втором круге лишь однажды проиграл в гостях "Арсеналу" и вполне может завоевать серебряные медали чемпионата России. Если этим планам не помешает "Урал".

Победа "Локомотива" в Кубке России выгодна не только самим железнодорожникам, но и сразу трем клубам РПЛ: "Арсеналу", "Спартаку" и ЦСКА. Ведь, согласно регламенту, в случае завоевания этого трофея клубом, который уже обеспечил себе место в еврокубках, в Лигу Европы отправляется команда, занявшая шестую строчку в таблице чемпионата России. А значит все три вышеперечисленных клуба смогут расслабиться, потому что не придется бороться за путевку в ЛЕ. Опять же, если этим планам не помешает "Урал".