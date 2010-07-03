Футболист Игорь Денисов покинул "Локомотив"

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Футбольный клуб "Локомотив" объявил об уходе из клуба полузащитника Игоря Денисова. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что расторжение контракта произошло по обоюдному согласию.

Ранее сообщалось, что "Локомотив" в восьмой раз выиграл Кубок России по футболу. Финальная встреча с екатеринбургским "Уралом" завершилась со счетом 1:0.

Решающий матч состоялся 22 мая в Самаре. Единственным голом, забитым на 27-й минуте, железнодорожники обязаны Дмитрию Баринову.

Итог встречи помог "Локомотиву" обойти московский ЦСКА по количеству побед в Кубке России. До этого Кубок России покорялся клубу в 1996, 1997, 2000, 2001, 2007, 2015 и 2017 годах.

