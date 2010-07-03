"Локомотив" обыграл "Уфу" и завоевал серебро ЧР по футболу

Московский "Локомотив" одержал победу над "Уфой" в домашнем матче заключительного 30-го тура чемпионата России по футболу.
Игра проходила в Москве 26 мая и завершилась со счетом 1:0 в пользу столичного клуба. На 39-й минуте встречи гол в ворота соперников забил Мануэл Фернандеш. А на 50-й минуте португальский полузащитник не смог реализовать пенальти.
По итогам турнира "Локомотив" получил 56 очков, в пятый раз став серебряным призером чемпионата России. "Уфа" заняла в турнирной таблице 14-ю строчку и теперь ей предстоит сыграть с "Томью" за право выступать в РПЛ в следующем сезоне.
Между тем футболисты столичного "Динамо" в матче 30-го тура РПЛ сыграли вничью с тульским "Арсеналом". Матч на новом стадионе "Динамо" в Петровском парке завершился со счетом 3:3.
В составе московского клуба голами отметились Мигел Кардозу и Кирилл Панченко. В команде соперников отличились Резиуан Мирзов, Игорь Горбатенко. Автогол − на счету нападающего "Динамо" Евгения Маркова, который вышел на поле вместо повредившего кисть руки Евгения Луценко.
В турнирной таблице чемпионата России "Динамо" занимает 12-е место с 33 очками, "Арсенал" − шестой, он набрал 46 очков.
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