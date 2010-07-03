"Зенит" уступил "Ростову" в чемпионате России по футболу

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

ФК "Зенит" уступил "Ростову" со счетом 0:1 в матче 29-го тура Российской премьер-лиги. Встреча прошла на "Ростов-Арене" в присутствии более 35 тысяч зрителей. Единственный гол с пенальти забил Ивелин Попов, на 67 минуте.

Таким образом, петербургский клуб впервые в 2019 году проиграл в чемпионате России по футболу.

"Ростов" идет седьмым. В его активе 41 очко после 29 матчей. В заключительном туре петербургский клуб сыграет дома с красноярским "Енисеем". "Ростов" на выезде встретится с грозненским "Ахматом".

