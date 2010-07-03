Олимпийский чемпион Крюков объявил о завершении карьеры

Фото:ТАСС/Валерий Шарифулин

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Никита Крюков заявил о завершении спортивной профессиональной карьеры.

"Вспоминаю себя раньше, какая у меня была мотивация, всем доказать и просто рваться в бой, то сейчас такого нет. Последний год был трудным. Провел его в раздумьях, чем заниматься дальше", – цитирует РИА Новости 33-летного лыжника, который выступил на пресс-конференции в Москве.

Он отметил, что в ближайшее время намерен открыть свою лыжную академию, в которой выстроит "правильную систему подготовки детей и взрослых".

Олимпийское золото Крюков завоевал в личном спринте на Играх в Ванкувере. В его активе также есть серебро ОИ-2014 в командном спринте и три золотые медали чемпионатов мира.

В декабре 2017 года был признан МОК виновным в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи и лишен награды. Однако впоследствии он был полностью оправдан Спортивным арбитражным судом (CAS). МОК не предоставил ему приглашение на Олимпиаду в Пхенчхане.

Ранее сообщалось, что российская конькобежка Екатерина Лобышева решила завершить спортивную карьеру. Она заявила, что собирается всерьез заняться собственной школой в Коломне и другими проектами.