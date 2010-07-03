Олимпийский чемпион Крюков объявил о завершении карьеры

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Никита Крюков заявил о завершении спортивной профессиональной карьеры.
"Вспоминаю себя раньше, какая у меня была мотивация, всем доказать и просто рваться в бой, то сейчас такого нет. Последний год был трудным. Провел его в раздумьях, чем заниматься дальше", – цитирует РИА Новости 33-летного лыжника, который выступил на пресс-конференции в Москве.
Он отметил, что в ближайшее время намерен открыть свою лыжную академию, в которой выстроит "правильную систему подготовки детей и взрослых".
Олимпийское золото Крюков завоевал в личном спринте на Играх в Ванкувере. В его активе также есть серебро ОИ-2014 в командном спринте и три золотые медали чемпионатов мира.
В декабре 2017 года был признан МОК виновным в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи и лишен награды. Однако впоследствии он был полностью оправдан Спортивным арбитражным судом (CAS). МОК не предоставил ему приглашение на Олимпиаду в Пхенчхане.
Ранее сообщалось, что российская конькобежка Екатерина Лобышева решила завершить спортивную карьеру. Она заявила, что собирается всерьез заняться собственной школой в Коломне и другими проектами.
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