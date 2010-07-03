Конькобежка Лобышева завершила карьеру

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Российская конькобежка Екатерина Лобышева решила завершить спортивную карьеру. Об этом сообщает ТАСС. Последние два сезона Лобышева не выступала.

Она заявила, что собирается всерьез заняться собственной школой в Коломне и другими проектами.

"Можно сказать, что мне пришлось уйти по семейным обстоятельствам. Конечно, были силы и возможности еще выступать, но я просто выбрала семью, нужно воспитывать дочку", – пояснила 34-летняя спортсменка.

Лобышева является бронзовым призером командных гонок Олимпиады-2006 и Олимпиады-2014.

26 марта бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор заявил, что завершает спортивную карьеру. Он уже уходил из спорта, но вернулся и выиграл еще один титул.