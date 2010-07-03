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18:16

Акинфеев не намерен возвращаться в сборную России по футболу

спорт

18:16

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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Бывший вратарь российской сборной по футболу Игорь Акинфеев не планирует возобновлять карьеру в национальной команде, сообщает ТАСС.

"При каких условиях я могу возобновить карьеру в сборной? Скорее всего, ни при каких", – сказал спортсмен в кулуарах Московского международного салона образования.

33-летний футболист признался, что не знает, чем займется после ухода из спорта. Сейчас Акинфеев, помимо футбола, занимается образовательными и другими проектами.

Осенью прошлого года пресс-служба ЦСКА сообщила, что Акинфеев завершил карьеру в сборной России. Голкипер клуба назвал огромной честью то, что был капитаном национальной команды на домашнем чемпионате мира. Сам турнир он счел пиком карьеры в сборной.

Впервые за национальную команду Акинфеев сыграл 28 апреля 2004 года. Тогда в свои 18 лет он участвовал в товарищеском матче со сборной Норвегии. Затем он ездил на чемпионаты Европы в 2008-м и 2016-м. Всего спортсмен провел 111 матчей за сборную России, пропустил 95 мячей и 33 раза отстоял "на ноль".

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