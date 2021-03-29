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Спорт

02:53

FIS выразила несогласие с Вяльбе по терапевтическим исключениям норвежцев

спорт

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Международная федерация лыжного спорта (FIS) не согласилась с главой Ассоциации лыжных видов спорта России Еленой Вяльбе по вопросу использования терапевтических исключений.

"Мы не можем подтвердить данное заявление госпожи Вальбе. В настоящее время существует лишь небольшое количество терапевтических исключений, выданных FIS", – сказали ТАСС в FIS.

Ранее Вяльбе заявила, что многие норвежские лыжники имеют соответствующие разрешения. По ее словам, речь идет не только о лекарствах от астмы, но и о более серьезных препаратах.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сообщило, что прием ингаляционных лекарств от астмы не запрещен. Однако в случае неотложной медицинской помощи врачи могут выписать любое запрещенное вещество.

После этого глава Ассоциации лыжных видов спорта России предложила указывать в протоколах гонок, какие лыжники используют терапевтические исключения и какие именно препараты.

Сейчас информация об исключениях является конфиденциальной. Вяльбе полагает, что разглашать информацию о самих заболеваниях спортсменов не нужно, но исключения называет лазейкой для легализованного допинга.

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