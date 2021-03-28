Вяльбе предложила разглашать данные по терапевтическим исключениям

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Главой Ассоциации лыжных видов спорта России Елена Вяльбе предложила указывать в протоколах гонок, какие лыжники используют терапевтические исключения и какие именно препараты.

"Напишите в протоколе, что страна такая-то, фамилия такая-то, есть один, два, три терапевтических исключения, не надо писать никаких болезней", – сказала Вяльбе на пресс-конференции, посвященной чемпионату России.

Сейчас информация об исключениях является конфиденциальной. Вяльбе полагает, что разглашать информацию о самих заболеваниях спортсменов не нужно, но исключения называет лазейкой для легализованного допинга.

"Я не призываю людей, если они больны, рассказывать о своих болезнях. Я считаю, если бы это была открытая информация, всем было бы гораздо честнее на свете жить", – приводит слова Вяльбе ТАСС.

Ранее глава Ассоциации лыжных видов спорта России заявила, что многие норвежские лыжники имеют соответствующие разрешения. По ее словам, речь идет не только о лекарствах от астмы, но и о более серьезных препаратах.

До этого Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сообщило, что прием ингаляционных лекарств от астмы не запрещен. Однако в случае неотложной медицинской помощи врачи могут выписать любое запрещенное вещество.