Губерниев отреагировал на слова Вяльбе о терапевтических исключениях норвежских лыжник

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Журналист Дмитрий Губерниев назвал слова президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе про терапевтические исключения у норвежцев голословными.
"Голословно в чем-то обвинять – неправильно. Что же она во время чемпионата мира молчала? – сказал Губерниев "Спорт-Экспрессу". – Задним умом можно рассуждать о чем угодно".
По мнению комментатора, такие заявления не способствуют повышению авторитета России на международной арене.
Губерниев считает, что если россияне испытывают проблемы со здоровьем, то нужно тоже применять терапевтические исключения и развивать институт спортивной медицины.
"WADA сказало все правильно. Я считаю, что Елена Валерьевна неправа. Каждый случай нужно рассматривать в отдельности, – сказал Губерниев. – Почему нет?"
Ранее в WADA сообщили, что прием ингаляционных лекарств от астмы не запрещен. Однако в случае неотложной медицинской помощи врачи могут выписать любое запрещенное вещество.
В ответ Вяльбе указала, что в заявлении WADA речь идет только об астме, но терапевтические исключения не ограничиваются этой болезнью.
Старший тренер сборной России Юрий Бородавко подчеркнул, что WADA превратилось в разрешительную систему, и все больше стран стали иметь подобные исключения.
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