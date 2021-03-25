Вяльбе усомнилась в выводах WADA о терапевтических исключениях норвежцев

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе ответила на заявление Всемирного антидопингового агентства (WADA) о терапевтических исключениях норвежцев.
"В их заявлении речь идет только об астме, но терапевтические исключения не ограничиваются этой болезнью. Там куча других исключений – на эритропоэтин, анаболики, об этом они не написали", – сказала Вяльбе порталу Sport24.
Старший тренер сборной России Юрий Бородавко заявил, что WADA превратилось в разрешительную систему, и все больше стран и команд стали иметь терапевтические исключения.
"Если не знать фамилий спортсменов, которые их получают, то можно представить, что это инвалиды и недоразвитые люди. А когда открываешь фамилии, то оказывается, что эти спортсмены в топе мирового спорта", – отметил он.
По словам Бородавко, речь идет об очень тяжелых препаратах, за которые дают максимальный срок дисквалификации, однако WADA покрывает норвежцев, став бизнес-компанией.
Специалист подчеркнул, что в России такое сделать невозможно, а норвежская сторона использует эту лазейку для получения запрещенных препаратов легально.
"Когда в других командах, в частности норвежской, 100 процентов спортсменов болеют одной и той же болезнью, разве это не подозрительно?" – добавил тренер.
Ранее в WADA сообщили, что прием ингаляционных лекарств от астмы не запрещен. Однако в случае неотложной медицинской помощи врачи могут выписать любое запрещенное вещество.
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