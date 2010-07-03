Фигуристка Медведева стала послом сборной России на Олимпиаде в Токио

Фото: ТАСС/Paul Kitagaki Jr.

Российская фигуристка Евгения Медведева стала послом сборной страны на Олимпийских играх 2020 года в Токио, заявил президент Олимпийского комитета России ОКР Станислав Поздняков.

"Идея вытекала из непростых времен, когда была сложная обстановка во время Игр в Пхенчхане. Мы с честью прошли этот сложный период все вместе, в конце февраля ОКР был восстановлен в правах... Одну из ключевых ролей сыграла эта изящная барышня, которая участвовала в двух основных мероприятиях – заседании исполкома МОК и в предпоследний день ОИ в Пхенчхане, где мы вместе с Женей представляли Россию. Женя блестяще выступила и очаровала не только своей естественной красотой и результатами, но и знанием дела", – цитирует Позднякова РИА Новости. По его словам, это тоже помогло ОКР восстановиться в правах.

Глава ОКР выразил радость в связи с тем, что спортсменка приняла предложение, несмотря на плотный график. Сама она назвала это большой честью.

"Я очень рада, что смогу почувствовать атмосферу Игр, огромная честь быть именно с командой, с ребятами, которые будут представлять флаг нашей страны", – сказала фигуристка. Она подчеркнула, что это важно для нее. Медведева также добавила, что знакома со многими спортсменами из команды.

Соглашаться на роль посла было несложно, отметила фигуристка. "Могу заверить, что я остаюсь действующей спортсменкой и на мою физическую форму эта роль не повлияет", – заключила она.

XXXII летняя Олимпиада будет проходить в столице Японии с 24 июля до 9 августа. В программу Игр добавят новые дисциплины. Среди них – смешанные соревнования по настольному теннису, смешанная эстафета по триатлону, соревнования по BMX фристайлу у мужчин и женщин и другие.

В Токио представили дизайн медалей ОИ и факел. Официальными талисманами стали фигурки в стиле аниме с синим и розовым клетчатым узором в стиле итимацу.