Фигуристка Медведева стала послом сборной России на Олимпиаде в Токио

13:09
13:09
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Фото: ТАСС/Paul Kitagaki Jr.
Российская фигуристка Евгения Медведева стала послом сборной страны на Олимпийских играх 2020 года в Токио, заявил президент Олимпийского комитета России ОКР Станислав Поздняков.
"Идея вытекала из непростых времен, когда была сложная обстановка во время Игр в Пхенчхане. Мы с честью прошли этот сложный период все вместе, в конце февраля ОКР был восстановлен в правах... Одну из ключевых ролей сыграла эта изящная барышня, которая участвовала в двух основных мероприятиях – заседании исполкома МОК и в предпоследний день ОИ в Пхенчхане, где мы вместе с Женей представляли Россию. Женя блестяще выступила и очаровала не только своей естественной красотой и результатами, но и знанием дела", – цитирует Позднякова РИА Новости. По его словам, это тоже помогло ОКР восстановиться в правах.
Глава ОКР выразил радость в связи с тем, что спортсменка приняла предложение, несмотря на плотный график. Сама она назвала это большой честью.
"Я очень рада, что смогу почувствовать атмосферу Игр, огромная честь быть именно с командой, с ребятами, которые будут представлять флаг нашей страны", – сказала фигуристка. Она подчеркнула, что это важно для нее. Медведева также добавила, что знакома со многими спортсменами из команды.
Соглашаться на роль посла было несложно, отметила фигуристка. "Могу заверить, что я остаюсь действующей спортсменкой и на мою физическую форму эта роль не повлияет", – заключила она.
XXXII летняя Олимпиада будет проходить в столице Японии с 24 июля до 9 августа. В программу Игр добавят новые дисциплины. Среди них – смешанные соревнования по настольному теннису, смешанная эстафета по триатлону, соревнования по BMX фристайлу у мужчин и женщин и другие.
В Токио представили дизайн медалей ОИ и факел. Официальными талисманами стали фигурки в стиле аниме с синим и розовым клетчатым узором в стиле итимацу.
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