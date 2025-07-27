ЦСКА одержал первую победу в сезоне РПЛ

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Московский ЦСКА одержал волевую победу над грозненским "Ахматом" в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча состоялась в столице и завершилась со счетом 2:1, сообщает ТАСС.

Среди московских футболистов оба мяча в компенсированное к первому тайму время забил Данил Круговой. У "Ахмата" отличился Брайан Мансилья (15-я минута). На 86-й минуте с поля за вторую желтую карточку удалили игрока гостей Дарко Тодоровича.

В двух матчах ЦСКА смог набрать 4 очка. В следующем туре клуб сыграет с петербургским "Зенитом".

Ранее ЦСКА обыграл "Краснодар" и в восьмой раз выиграл Суперкубок России. Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный гол на 48-й минуте забил защитник столичной команды Игорь Дивеев. Также на 89-й минуте матча нападающий "Краснодара" Кобнан Дэвид Мозес получил красную карточку, за что был удален с поля.

Благодаря чемпионству капитан и вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев стал рекордсменом по количеству побед в Суперкубке. До этого достижение принадлежало защитнику Сергею Игнашевичу и нападающему Михаилу Кержакову.

