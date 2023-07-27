Депутат заявил об исключении Исинбаевой из Общероссийского народного фронта

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Двукратную олимпийскую чемпионку в прыжках с шестом Елену Исинбаеву исключили из Общероссийского народного фронта. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил член движения и депутат Госдумы Алексей Журавлев.

"Ее следовало исключить уже несколько лет назад, когда она полностью прекратила свое участие в мероприятиях Общероссийского народного фронта, а потом и вовсе перестала быть частью и русского народа, и фронта, на котором сейчас ведется борьба со всем антироссийским", – сказал парламентарий.

По его мнению, олимпийская чемпионка сделала свой выбор, когда решила покинуть Родину в трудный для нее момент.

Журавлев также считает, что Исинбаеву нужно исключить из Олимпийского комитета России. Он отметил, что не принимает отговорку, согласно которой сделать этого якобы не могут из-за ее членства в МОК.

До этого в четверг, 27 июля, спортсменку исключили из состава центрального штаба Народного фронта по причине ее неучастия в работе движения. Соответствующее решение было принято заочным голосованием.

Ранее в СМИ появилась информация, что Исинбаева переехала жить в Испанию. Отмечалось, что олимпийская чемпионка якобы находится в дорогом комплексе на острове Тенерифе, однако ведет "сдержанный образ жизни".

Комментируя эти публикации, спортсменка назвала себя "гражданином мира". Исинбаева также ответила на претензии относительного того, что носит звание майора: она подчеркнула, что никогда на служила в ВС РФ, а ее звание, присвоенное за выступление в составе ЦСКА, является "номинальным".

На ситуацию отреагировал министр спорта РФ Олег Матыцин. Он назвал недопустимым отношение Исинбаевой к воинскому званию. По его мнению, так, как спортсменка, нельзя относиться к гражданской позиции и событиям, происходящим на Родине.



Исинбаева заявила, что ее воинское звание носит "номинальный" характер