Мэрия Волгограда подала иск на Исинбаеву за неоплату подземной парковки

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Администрация Волгограда подала иск в арбитражный суд для взыскания денежных средств с владельцев парковочных мест, среди которых фигурирует олимпийская чемпионка Елена Исинбаева, в связи с неуплатой за используемую землю. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на мэрию.

"Иск о взыскании неосновательного обогащения от департамента муниципального имущества Волгограда был принят в арбитражный суд Волгоградской области 10 июля, ответчиком значатся несколько человек, среди них – Исинбаева. Общая сумма требований – более 124 тысяч рублей", – заявили в администрации.

Отмечается, что иск был подан на группу лиц, в чьих владениях находятся места на территории подземной парковки в Центральном районе Волгограда. Плата с граждан, не имеющих на руках соответствующих документов, будет взыскиваться через суд, добавил представитель мэрии.

По словам собеседника, плата за пользование землей с данных владельцев парковочных мест взыскивалась и до этого, такие же иски подавались с 2016 по 2019 год, но оплата задолженностей проводилась оперативно.

Ранее Исинбаева заявляла, что в сентябре этого года возобновит работу в комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК), так как организация не нашла оснований для ее отстранения.

Комиссия МОК посчитала, что с 24 февраля 2022 года спортсменка не имела контрактных связей с российскими вооруженными силами или с органами безопасности и не поддерживала военные действия на Украине.

Позже спортсменка отмечала, что звание майора, присвоенное за выступление в составе ЦСКА, является "номинальным". Она подчеркнула, что никогда не состояла в Вооруженных силах России во время спортивной карьеры.

В связи с этим депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев назвал позицию Исинбаевой опрометчивой и уточнил, что перед тем, как что-то говорить, нужно подумать, стоит ли вообще это делать.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко призвал с уважением относиться к Исинбаевой и не стал комментировать ситуацию. Однако он назвал ее величайшей российской спортсменкой и призвал разобраться в фактологии. По словам вице-премьера РФ, в прессе присутствует противоречивая информация.



Исинбаева заявила, что ее воинское звание носит "номинальный" характер