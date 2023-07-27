Елену Исинбаеву исключили из состава центрального штаба Народного фронта – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Двукратную олимпийскую чемпионку по прыжкам с шестом Елену Исинбаеву исключили из состава центрального штаба Народного фронта. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Отмечается, что решение приняли заочным голосованием. Одной из причин этого стало неучастие спортсменки в работе Народного фронта и центрального штаба движения.

В свою очередь, президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков уточнил, что Исинбаева не присутствовала на заседаниях Олимпийского комитета России (ОКР) в течение последних двух лет. Об этом заявил глава ОКР Станислав Поздняков.

Ранее в СМИ появилась информация, что женщина переехала жить в Испанию. Отмечалось, что олимпийская чемпионка якобы находится в дорогом комплексе на острове Тенерифе, однако ведет "сдержанный образ жизни".

Она, в свою очередь, сообщила, что в сентябре этого года возобновит работу в комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК), так как организация не нашла оснований для ее отстранения. Спортсменка назвала себя "гражданином мира" и подчеркнула, что никогда на служила в ВС РФ, а ее звание, присвоенное за выступление в составе ЦСКА, является "номинальным".

Комментируя ситуацию, министр спорта РФ Олег Матыцин назвал недопустимым отношение Исинбаевой к воинскому званию. По его мнению, так, как спортсменка, нельзя относиться к гражданской позиции и событиям, происходящим на Родине.

Исинбаева заявила, что ее воинское звание носит "номинальный" характер