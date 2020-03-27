Бразильским футболистам рекомендовали уйти в отпуск из-за коронавируса

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Бразильским футболистам посоветовали уйти в отпуск из-за пандемии коронавируса, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на комиссию по национальным клубам.

Игрокам будет выплачиваться зарплата в полном объеме до 20 апреля. Однако, если матчи не возобновятся в ближайшее время, игроков могут ждать сокращения выплат.

Ранее футболисты дортмундской "Боруссии" пошли на понижение зарплаты из-за паузы в немецкой Бундеслиге, вызванной распространением коронавирусной инфекции.

Такая мера позволила сохранить работу около 850 гражданам, которые задействованы штатно и внештатно на матчах команды.

По последним данным, коронавирусом в мире заражено более 460 тысяч человек, свыше 21 тысячи скончалось. В России зарегистрировано 840 человек с коронавирусом.

