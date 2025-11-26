Форма поиска по сайту

26 ноября, 15:58

Спорт

Юношеский футбольный клуб "Смена" стал чемпионом Москвы среди любителей

Фото: Чемпионат Москвы среди ЛФК/МФФ

Юношеский состав футбольного клуба "Смена" впервые стал чемпионом Москвы среди любителей, сообщает пресс-служба Московского НПЗ, которая реализует проект по развитию данного вида спорта.

За время победного сезона команда провела 30 домашних и выездных встреч. Команда образовалась в 1974 году и считается одной из старейших в столице. На домашнем стадионе в Капотне футбольному мастерству учатся почти 1,5 тысячи детей. С 2021 года около 20 воспитанников "Смены" получили приглашения в профессиональные команды.

"Титул чемпионов столицы подчеркивает, что работа наших тренеров и обширная материальная база команды приносят свой результат. Прошедший сезон выдался крайне результативным: ребята выиграли 24 игры и забили 145 голов в ворота соперника", – рассказал директор спортшколы "Смена" Илья Савченко.

В свою очередь, генеральный директор Московского НПЗ Виталий Зубер отметил, что предприятие гордится успехами команды из Капотни, а занятия футболом имеют огромный потенциал для будущих успехов талантливой молодежи.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что столичные власти продолжают развивать спортивную инфраструктуру рядом с жилыми кварталами. Например, в парке "Дубрава" в Куркине специалисты обновили баскетбольную и волейбольную площадки, установили комфортные трибуны и надежное ограждение. У Большого городского пруда в Зеленограде привели в порядок зону для пляжного волейбола, добавили тренажеры и турники для разминки. Также обновили песок и ограждение для безопасного игрового процесса.

В свою очередь, в парке "Янтарная горка", расположенном в районе Богородское, заменили устаревшую площадку для футбола и баскетбола на современную. Также там установили высокое ограждение, новые ворота и баскетбольные кольца, фитнес-станцию, теннисные столы, тренажеры и воркаут-комплексы.

