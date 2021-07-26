Пресс-конференция главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина. Прямой эфир

14:07
назначению Валерия Карпина новым главным тренером сборной России по футболу. В мероприятии принял участие президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.
Валерий Карпин прокомментировал свое назначение и рассказал, как планирует улучшить подготовку сборной к международным соревнованиям, ближайшее из которых – отбор на чемпионат мира 2022 года в Катаре.
На Евро-2020 российская команда не прошла в плей-офф. 21 июня Россия проиграла Дании в третьем матче группового этапа, счет составил 4:1.
Неудовлетворительное выступление сборной России стало причиной отстранения от должности тренера Станислава Черчесова. Он оставил пост 8 июля.
Место главного тренера мог занять наставник немецкой молодежной сборной Штефан Кунц или бывший тренер "Рубина" и "Ростова" Курбан Бердыев. Однако выбор пал именно на Валерия Карпина, заслуженного мастера спорта России, главного тренера клуба "Ростов".
Назначение Валерия Карпина поддержал бывший главный тренер сборной России, депутат Госдумы Валерий Газзаев. Он считает, что национальную сборную должен возглавлять российский специалист.
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