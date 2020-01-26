ПФК ЦСКА одержал вторую победу подряд в товарищеском матче

Фото: ТАСС/Михаил Александров

Московский футбольный клуб ЦСКА одержал вторую победу подряд в контрольном матче на сборе, проходящем в Испании. На этот раз армейцы обыграли австрийскую команду ЛАСК. Об этом информирует РИА Новости.

Игра завершилась со счетом 2:1. В составе ЦСКА дубль оформил хорват Никола Влашич. У проигравших на 60-й минуте отличился Хусейн Балич.

Матч прошел на стадионе в Кампоаморе. Отмечается, что в отличие от предыдущей игры, которую ЦСКА выиграл у ирландского "Дандолка", московская команда вышла на матч в своем основном составе. В частности, на поле появились капитан команды Игорь Акинфеев, защитник Марио Фернандес, полузащитник Иван Обляков и нападающий Федор Чалов.

Кроме того, весь матч сыграл новичок ЦСКА Илья Шкурин. Напомним, что ЦСКА объявил о переходе лучшего бомбардира чемпионата Белоруссии 9 января.

Ранее 75-летний футболист подписал контракт с египетским клубом. Сообщалось, что спортсмен хочет закрепить свое достижение в Книге рекордов Гиннеса.