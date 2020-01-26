Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Спорт

02:07

ПФК ЦСКА одержал вторую победу подряд в товарищеском матче

спорт

Фото: ТАСС/Михаил Александров

Московский футбольный клуб ЦСКА одержал вторую победу подряд в контрольном матче на сборе, проходящем в Испании. На этот раз армейцы обыграли австрийскую команду ЛАСК. Об этом информирует РИА Новости.

Игра завершилась со счетом 2:1. В составе ЦСКА дубль оформил хорват Никола Влашич. У проигравших на 60-й минуте отличился Хусейн Балич.

Матч прошел на стадионе в Кампоаморе. Отмечается, что в отличие от предыдущей игры, которую ЦСКА выиграл у ирландского "Дандолка", московская команда вышла на матч в своем основном составе. В частности, на поле появились капитан команды Игорь Акинфеев, защитник Марио Фернандес, полузащитник Иван Обляков и нападающий Федор Чалов.

Кроме того, весь матч сыграл новичок ЦСКА Илья Шкурин. Напомним, что ЦСКА объявил о переходе лучшего бомбардира чемпионата Белоруссии 9 января.

Ранее 75-летний футболист подписал контракт с египетским клубом. Сообщалось, что спортсмен хочет закрепить свое достижение в Книге рекордов Гиннеса.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика