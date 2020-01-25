ЦСКА победил ирландский футбольный клуб в контрольном матче

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ПФК ЦСКА одержал победу в контрольном матче на сборе, который проходит в Испании. Футболисты армейского клуба смогли обыграть ирландский клуб "Дандолк". Об этом информирует РИА Новости.

Уточняется, что матч закончился со счетом 2:0. В составе ЦСКА сумел дважды отличиться исландский футболист Арнор Сигурдссон. Полузащитник забил мячи на 5-й и 12-й минутах матча. При этом на 31-й минуте исландец не смог реализовать пенальти и оформить фет-трик.

Отмечается, что новичок армейской команды Илья Шкурин весь матч провел на скамейке запасных. Напомним, что ЦСКА объявил о переходе лучшего бомбардира чемпионата Белоруссии 9 января.

Известно, что следующий контрольный матч на испанском сборе ЦСКА сыграет 25 января. Соперником армейцев станет австрийский футбольный клуб ЛАСК.

Ранее 75-летний футболист подписал контракт с египетским клубом. Сообщалось, что спортсмен хочет закрепить свое достижение в Книге рекордов Гиннеса.