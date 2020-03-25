Ефимова сказала, как поддерживает форму в условиях коронавируса

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Трехкратный призер Олимпийских игр по плаванию Юлия Ефимова рассказала, как поддерживает форму в Лос-Анджелесе в условиях коронавируса.

Спортсменка рассказала, что день начинает с часовой пробежки, после чего делает упражнения с собственным весом: отжимания, приседания, пресс.

"Сейчас сложно найти спортивный инвентарь. Проблематично даже заказать тот же фитбол, ведь магазины закрыты. Приходится обходиться подручными средствами", – цитирует RT слова Ефимовой.

Ранее спортсменка призналась, что в Лос-Анджелесе закрыты все спортивные объекты. Она рассказала, что сейчас для горожан в открытом доступе остались только общественные пляжи. Ефимова также призналась, что без соревнований ей будет тяжело поддерживать форму.

Из-за коронавируса соревнования и турниры останавливают по всему миру. В частности, прекращены матчи баскетбольной НБА, розыгрыши НХЛ и КХЛ. УЕФА перенес Евро-2020 на лето 2021 года. Приостановлены розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы.

В Международном олимпийском комитете также официально объявили о переносе ОИ-2020 на 2021 год. Об этом договорились президент организации Томас Бах и премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

По последним данным ВОЗ, коронавирусом в мире заражено уже более 375 тысяч человек, свыше 16,3 тысячи скончалось. На фоне пандемии Международный олимпийский комитет принял решение перенести Олимпийские игры в Токио на 2021 год.

Число заразившихся коронавирусом в России за последние сутки выросло с 495 до 658 человек. За сутки число новых случаев заражения выросло на 163. Из них 120 приходятся на Москву.

