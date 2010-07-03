В ОКР высказались о ситуации вокруг РУСАДА

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В Олимпийском комитете России (ОКР) отреагировали на данные о том, что WADA запустило процедуру несоответствия РУСАДА антидопинговому кодексу. Глава организации Станислав Поздняков назвал ситуацию серьезной.

"За короткий срок в три недели нашим организациям, ответственным за процедуру передачи базы данных, необходимо либо доказательно опровергнуть подозрения в каких-либо манипуляциях с российской стороны, либо предпринять исчерпывающие меры по выявлению лиц, причастных к этой истории", – приведены слова Позднякова на сайте комитета.

По его словам, участие российской сборной в Олимпиаде в 2020 году может оказаться под угрозой.

"Теперь снова рискуем столкнуться с теми или иными санкциями по причинам, к которым никакого отношения не имеем", – резюмировал Поздняков.

Ранее сообщалось, что WADA поставило вопрос о несоответствии РУСАДА антидопинговому кодексу. Причиной такого решения стали возможные манипуляции с базой данных Московской лаборатории. Возникли подозрения, что Москва подделала пробы спортсменов перед передачей их в WADA в начале прошлого года. Если подозрения подтвердятся, то РУСАДА могут лишить статуса соответствия.

"Все сообщения о манипуляциях с пробами – обычный информационный вброс", – считает спортивный журналист Сергей Подгорнов. По его мнению, сборную России не будут во второй раз лишать права выступать на Олимпиаде, поскольку она уже понесла наказание.

Информация о возможном отстранении России о Олимпиады-2020 в СМИ появлялась в начале июня. Британская газета The Sunday Times заявила, что всю сборную могут отстранить из-за дела против прыгуна в высоту Данила Лысенко. Издание считает, что высокопоставленным чиновникам из ВФЛА было известно о нарушении спортсменом антидопинговых правил.

Олимпиада будет проходить в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года. В первый день игр состоится торжественная церемония открытия, а 25 июля станут известны имена победителей в семи спортивных дисциплинах.

