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Спорт

00:46

Экс-игрок "Спартака" Ананидзе подписал контракт с кипрским футбольным клубом

спорт

Фото: официальный сайт ФК "Анортосис"

Экс-игрок московского "Спартака" Жано Ананидзе стал игроком кипрского футбольного клуба "Анортосис". Об этом уведомляет официальный сайт команды.

Уточняется, что новый контракт 27-летнего полузащитника рассчитан до конца нынешнего сезона. Другие подробности сделки пока не разглашаются.

"Я хотел бы обещать, что я дам 100 процентов своих способностей на поле с целью сделать их (болельщиков – прим.ред.) счастливыми", – сказал Ананидзе в первом интервью пресс-службе кипрского клуба.

Ананидзе официально разорвал контракт с московским "Спартаком" по обоюдному согласию сторон во вторник, 21 января. По некоторым данным, команда выплатила игроку более 1 миллиона евро за расторжение договора.

Ананидзе является воспитанником московской команды. В составе "Спартака" футболист стал чемпионом и обладателем Суперкубка России.

Ранее 75-летний футболист подписал контракт с египетским клубом. Спортсмен изъявил желание закрепить свое достижение в Книге рекордов Гиннеса.

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