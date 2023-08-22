В Дагестане переименовали стадион имени Исинбаевой

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Названный в честь двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой стадион в Дагестане переименовали в "Труд". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на власти республики.

"Правительство Республики Дагестан постановляет переименовать государственное бюджетное учреждение Республики Дагестан "Стадион имени олимпийской чемпионки имени Елены Исинбаевой" в государственное бюджетное учреждение Республики Дагестан "Стадион "Труд", – отмечается в сообщении.

В середине июля 2023 года СМИ сообщили о переезде Исинбаевой. Уточнялось, что олимпийская чемпионка находится в дорогом комплексе на острове Тенерифе, однако ведет "сдержанный образ жизни".

В связи с этим депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что спортсменка могла уехать в Испанию отдыхать, но никак не сменить место жительства.

Немногим позже глава Дагестана Сергей Меликов поручил мэру Махачкалы Юсупу Умавову и министерству спорта республики переименовать городской легкоатлетический стадион, названный в честь Исинбаевой. Глава региона заявил, что в честь Исинбаевой могли бы назвать спортзал в Испании, которую она предпочла России.

В свою очередь Дмитрий Песков заявил, что понять реакцию спортивного сообщества на заявления Исинбаевой можно, однако забывать о ее заслугах перед Россией не стоит. Песков подчеркнул, что в честь Исинбаевой неоднократно играл российский гимн и поднимался национальный флаг.