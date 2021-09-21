В "Спартаке" сообщили о будущем тренера Витории после матча с ЦСКА

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В столичном футбольном клубе "Спартак" рассказали о будущем тренера Руи Витории в команде после поражения от ЦСКА. Об этом сообщил глава пресс-службы "красно-белых" Дмитрий Зеленов, пишет РИА Новости.

Накануне "Спартак" проиграл ЦСКА в матче восьмого тура Российской Премьер-лиги. Игра на "ВЭБ-Арене" завершилась со счетом 1:0. Единственный гол забил нападающий Антон Заболотный.

Как отметил Зеленов, после поражения руководство клуба выразило доверие нынешнему наставнику команды.

"Руй Витория никуда не уходит. <...> Готовимся к следующим играм", – подчеркнул глава пресс-службы.

В следующем матче "Спартак" сыграет против "Уфы" в матче девятого тура РПЛ. Встреча пройдет 25 сентября.

Ранее петербургский "Зенит" обыграл казанский "Рубин" в матче восьмого тура Российской Премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 3:1.