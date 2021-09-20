ЦСКА победил "Спартак" в домашнем матче РПЛ

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Московский ЦСКА одержал победу над столичным "Спартаком" в домашнем матче восьмого тура Российской Премьер-лиги.

Матч на "ВЭБ-Арене" завершился со счетом 1:0. Нападающий Антон Заболотный забил единственный гол на 82-й минуте встречи. На 92-й минуте он получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

Поле из-за травмы на 51-й минуте также покинул полузащитник ЦСКА Яка Бийол. Вместо него вышел Кристиан Бистрович.

Гол полузащитника "Спартака" Квинси Промеса, забитый на 77-й минуте матча, был отменен арбитром Сергеем Карасевым после просмотра видеоповтора.

Ранее сообщалось, что петербургский "Зенит" обыграл казанский "Рубин" в матче восьмого тура Российской Премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 3:1.

