Российский биатлонист Латыпов завоевал серебро в масс-старте в финале Кубка мира

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Россиянин Эдуард Латыпов занял второе место в масс-старте на финальном этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде.

Золотую медаль завоевал французский биатлонист Симон Детье, прошедший дистанцию за 35 минут и 43,7 секунды с двумя допущенными промахами на огневых рубежах. Латыпов уступил победителю 8,9 секунды, так же дважды промахнувшись. На третьем месте расположился норвежский спортсмен Йоханнес Бе, отставший от лидера на 17,5 секунды с тремя промахами.

От сборной России в соревновании также приняли участие Матвей Елисеев (17-е место, +1.29,8) и Евгений Гараничев (21-е место, +1.41,7). Масс-старт стал последней гонкой в мужских соревнованиях по биатлону в текущем сезоне.

В заявке соревнования также числился биатлонист Александр Логинов, однако затем он снялся с гонки в связи с плохим самочувствием.