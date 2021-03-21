С 20 марта закрыт участок между станциями "Беляево" и "Новые Черемушки" Калужско-Рижской линии метро

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Спорт

20:26

Российский биатлонист Латыпов завоевал серебро в масс-старте в финале Кубка мира

спорт

Фото: AP Photo/Darko Bandic

Россиянин Эдуард Латыпов занял второе место в масс-старте на финальном этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде.

Золотую медаль завоевал французский биатлонист Симон Детье, прошедший дистанцию за 35 минут и 43,7 секунды с двумя допущенными промахами на огневых рубежах. Латыпов уступил победителю 8,9 секунды, так же дважды промахнувшись. На третьем месте расположился норвежский спортсмен Йоханнес Бе, отставший от лидера на 17,5 секунды с тремя промахами.

От сборной России в соревновании также приняли участие Матвей Елисеев (17-е место, +1.29,8) и Евгений Гараничев (21-е место, +1.41,7). Масс-старт стал последней гонкой в мужских соревнованиях по биатлону в текущем сезоне.

В заявке соревнования также числился биатлонист Александр Логинов, однако затем он снялся с гонки в связи с плохим самочувствием.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать