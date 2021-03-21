Биатлонист Логинов снялся с последней гонки сезона из-за плохого самочувствия

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Российский биатлонист Александр Логинов не примет участия в масс-старте в финале Кубка мира в шведском Эстерсунде в связи с плохим самочувствием, рассказал старший сборной России Юрий Каминский.

Масс-старт станет последней гонкой в мужских соревнованиях по биатлону в текущем сезоне. Логинов числился в заявке соревнования, но его фамилия отсутствовала в итоговом старт-листе.

"Плохое самочувствие", – заявил Каминский, отвечая на вопрос, почему Логинов не примет участие в гонке.

Он пояснил, что Логинов не заразился COVID-19, но не стал приводить других подробностей.

Таким образом, в гонке от сборной России выступят Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов и Евгений Гараничев.

Ранее российская женская сборная команда по биатлону потеряла максимальную квоту в Кубке мира на следующий сезон, заняв в Кубке наций итоговое шестое место. В спринте на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция), который стал последней гонкой нынешнего сезона, лучшей из российских спортсменок стала Ульяна Кайшева, занявшая 16-е место.