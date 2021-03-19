Российские биатлонистки потеряли максимальную квоту в Кубке мира по итогам сезона

Фото: Johanna Lundberg/Zuma/ТАСС
Российская женская сборная команда по биатлону потеряла максимальную квоту в Кубке мира на следующий сезон, заняв в Кубке наций итоговое шестое место.
В спринте на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция), который стал последней гонкой нынешнего сезона, лучшей из российских спортсменок стала Ульяна Кайшева, занявшая 16-е место.
Результат этой гонки вошел в итоговый зачет Кубка наций, в котором Россия с 6 407 очками расположилась лишь на шестой строчке. Первое место заняли норвежки (7 305), вторыми стали шведки (7 146), третьими – немки (7 056), четвертыми – француженки (7 001), а первую пятерку замкнули биатлонистки из Белоруссии (6 433).
Максимальная квота на следующий сезон – шесть спортсменок – представляется сборным, вошедшим в пятерку наиболее сильных команд в итоговом зачете Кубка наций.
Ранее российские биатлонистки заняли 11-е место в эстафете на чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке, повторив худший результат сборной России в истории. Спортсменки уступили победительницам 2 минуты и 10,9 секунды (1 штрафной круг, 7 дополнительных патронов) и таким образом повторили исторический антирекорд 2016 года.
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