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Спорт

21:23

Французский биатлонист Фийон-Майе победил в спринте на этапе КМ

спорт

Фото: AP/Matthias Schrader

Француз Кентен Фийон-Майе одержал победу в спринтерской гонке на этапе Кубка мира по биатлону в Чехии.

Спортсмен преодолел дистанцию протяженностью 10 километров за 22 минуты 7,2 секунды. Второе место занял представитель Норвегии Тарьей Бе (+11,3 секунды), третье – биатлонист из Италии Лукас Хофер (+14,8 секунды).

Лучшим из россиян стал Матвей Елисеев. Он занял в протоколе 16-е место. Следом за ним расположился Александр Логинов.

В феврале российские биатлонисты завоевали бронзовую медаль в эстафете на чемпионате мира в словенской Поклюке. Для сборной РФ эта награда стала первой на турнире.

В мужской эстафете от России приняли участие Саид Каримулла Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Спортсмены уступили победителям 50,9 секунды и потратили пять дополнительных патронов.

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